Cidade 24/08/2020 17:04 Poder360 Cientistas de Hong Kong confirmam 1º caso de reinfecção pelo coronavírus Unsplash Cientistas em Hong Kong anunciaram nesta 2ª feira (24.ago.2020) a confirmação do 1º caso no mundo de reinfecção pelo novo coronavírus –causador da covid-19. Trata-se de 1 homem de 33 anos, que teve sintomas leves na 1ª infecção e nenhum na 2ª. “Um paciente aparentemente saudável e jovem teve um 2º caso de infecção pela covid-19, diagnosticado 4 meses e meio depois do 1º episódio”, disseram os cientistas, da Universidade de Hong Kong, em 1 comunicado. O resultado da pesquisa será publicado na revista médica Clinical Infectious Diseases, da editora da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Segundo os pesquisadores, após 1 teste do código genético do vírus, foi possível identificar ainda que o o vírus da 1ª infecção pertencia a uma linhagem diferente da 2ª. “Nossos resultados provam que a 2ª infecção é causada por 1 novo vírus, que ele adquiriu recentemente, em vez de uma disseminação viral prolongada”, afirmou Kelvin Kai-Wang To, microbiologista clínico da Universidade de Hong Kong. Segundo os cientistas de Hong Kong, a 2ª “versão” do vírus é mais próxima à que circulou na Europa entre julho e agosto (o paciente havia voltado de uma viagem à Espanha). Já o 1º vírus era semelhante aos que circularam em março e abril. No Brasil, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) apura 2 casos de possível reinfecção por coronavírus. Dois pacientes teriam se curado em maio, mas tiveram novos sintomas em julho. Novos testes para o vírus deram positivo. Em 17 de agosto, o CDC (Centro de Prevenção e Controle de Doenças), órgão de vigilância sanitária dos Estados Unidos, declarou que ainda não é possível afirmar a duração da imunidade contra a covid-19. O QUE DIZ A OMS A líder técnica da OMS (Organização Mundial de Saúde), Maria van Kerkhove, disse que “é possível” que este seja o 1º caso confirmado de reinfecção no mundo. “O que entendemos é que pode ser 1 caso de reinfecção. É possível”, afirmou a líder técnica. “Acho que é importante colocar isso em contexto. Houve mais de 24 milhões de casos relatados até agora, e precisamos olhar para isso a nível de população. É muito importante que documentemos isso, e, em países que podem fazer isso, que o sequenciamento seja feito. Isso ajudaria muito. Mas não podemos pular para nenhuma conclusão, mesmo que esse seja o 1º caso documentado de reinfecção”, disse. Van Kerkhove lembrou ainda, que, segundo o que se sabe até agora, todos que tiveram covid-19 desenvolvem algum nível de imunidade contra o coronavírus –questão é saber o quão protetora ela é e por quanto tempo dura.

Voltar + Cidade