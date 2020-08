On-line: UNEMAT de Alta Floresta irá realizar X Semana de

A Universidade do Estado de Mato, Câmpus de Alta Floresta vai realizar de 12 a 16 de outubro a X Semana de Agronomia, com o tema “Construindo caminhos para a sustentabilidade dos agroecossistemas”. Os interessados em participar do evento, que neste ano será totalmente on-line e gratuito, já podem se inscrever no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoWLKoeQJOj0x4fgWMqRV5pBa44oO41Oi0gygePFgdelc32w/viewform As inscrições seguem até a abertura do evento. E a transmissão ocorrerá pelo You Tube.

Além dos estudantes e profissionais da área, qualquer pessoa que tenha interesse pode participar do evento, que acontecerá durante os cinco dias, no período noturno, com duração de quatro horas. As informações sobre o evento, bem como a programação e informações para submeter trabalhos científicos, e ainda, como participar do I Concurso de Fotografia podem ser conferidas na página do evento: https://seagrounemataf.wixsite.com/xseagro/copia-inscricoes-knmdq

A X Semana de Agronomia vai contar com palestrantes que atuam em empresas públicas ou privadas, instituições de pesquisas ou até mesmo na prestação de serviços aos produtores rurais.