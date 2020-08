Cidade 25/08/2020 09:41 Só Notícias/Luan Cordeiro Número de passageiros no aeroporto em Alta Floresta cai mais de 56% no semestre Foto: Reprodução O balanço do ministério dos Transportes e Aviação Civil apontou que houve redução de 56,66% no número de embarques e desembarques no aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias, em Alta Floresta, no acumulado do primeiro semestre (janeiro a junho), em comparação ao mesmo período do ano anterior. Só Notícias constatou que, neste semestre, 12.974 passageiros passaram pelo terminal ante 29.938 pessoas em 2019. Há um voo diário para Cuiabá, que foi suspenso em 22 de março e retomado em julho devido a pandemia do Covid. O número de aeronaves que pousou e decolou no local também apresentou queda considerável, de 55,75%. Este semestre foram 154, ante 709. Janeiro foi o período recordista de movimentação, quando 5.890 pessoas embarcaram e desembarcaram, ante 5.456. Em fevereiro foram 4.122 em 2020 e 4.462 no ano anterior. Já em março, 2.962 passaram pela unidade, ante 4.862. Este ano, em abril, maio e junho não houve fluxo, Já em 2019 foram 4.787, 5.221 e 5.150, respectivamente. A queda de Alta Floresta também é superior a média nacional que foi de 47,8% no fluxo doméstico. Conforme Só Notícias já informou, em Sorriso a queda foi de 79,93%, passando de 20.172 em 2019 para 4.084 este ano. Já em Sinop, a diminuição foi de 10,4%. Foram 58.475 embarques e desembarques, cerca de 6,8 mil a menos que em 2019, quando o número foi de 65.31

