Cidade 27/08/2020 04:42 Zequias Nobre De automóveis a torre de transmissão, leilão do TRT traz centenas de itens, lances são pela internet Foto: Divulgação Carros de passeio, caminhões, imóveis urbanos e rurais, além de equipamentos industriais e de escritório. O Leilão Regional promovido pelo TRT de Mato Grosso traz mais de 100 lotes de bens disponíveis para arremate. Os lances já estão abertos e, devido à pandemia, estão sendo ofertados apenas pela internet. Mais de 30 varas do trabalho participam. Os recursos conseguidos com as vendas dos itens serão usados no pagamento de dívidas trabalhistas. Segundo o Leiloeiro Oficial Wellington Araújo, trata-se de um dos maiores leilões já realizados no estado. Entre os bens que podem ser arrematados está uma torre de transmissão montada, em bom estado de conservação e localizada no município de Peixoto de Azevedo, no norte do estado. A estrutura pode ser adquirida por até 17.500 reais (valor com 50% de desconto) e o pagamento realizado de forma parcelada. Outro item que chama a atenção é o lote 6 (“10.000,00 centimetros de pele de jacaré, in natura, classe A, sendo que as peles variam entre 30 a 45 centímetros, com cortes Belly e Hornback”), que pode ser arrematado por até 18 mil reais. O Leilão Regional está divido em duas etapas (4 e 28 de setembro) e, por conta da pandemia, os lances estão sendo dados apenas pela modalidade eletrônica (internet). Para ver a relação completa dos bens disponíveis e como participar, acesse o site do leiloeiro oficial, www.araujoleiloes.com.br.

Veja também sobre TRT Mato Grosso leilão internet varas do trabalho Voltar + Cidade