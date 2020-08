Cidade 27/08/2020 05:11 g1 Brasil atinge 211,7 milhões de habitantes, diz IBGE Foto: Priscila Forone/Gazeta do Povo A população brasileira foi estimada em 211,7 milhões de habitantes em 5.570 municípios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1° de julho de 2020 e foi publicada no “Diário Oficial da União” desta quinta-feira (27). O número representa um aumento de 0,76% na comparação com a população estimada do ano passado. Em 2019, o IBGE estimou um total de 210,1 milhões de pessoas. São Paulo permanece na frente como a unidade da federação com mais habitantes: 46,2 milhões de pessoas. Ano passado, a população paulista era de 45,9 milhões.

