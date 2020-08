Abertas inscrições para mestrado em Educação Inclusiva na Unemat Sinop

O Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (Profei) oferta o total de 150 vagas em oito instituições nacionais e internacionais, sendo 15 vagas para a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), câmpus de Sinop.

O programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (Profei) que até então visava apenas docentes em efetivo exercício na Educação Básica da rede pública de ensino reconsiderou o requisito após ter recebido autorização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), na quinta-feira (27.08), para aceitar no processo seletivo em aberto, professores na condição de celetistas, atuando em sala de aula na rede pública da Educação Básica, mas voltou atrás nesta sexta-feira (28.08) após manifestação de sua Assessoria Jurídica.

O Comitê Gestor do Profei esclaresce que só aceitará a participação no processo seletivo de professores em efetivo exercício como previsto desde o início.O Profei nasceu de uma demanda posta pela Política Brasileira de Inclusão de aprimoramento profissional dos professores e gestores em todo território nacional: a formação continuada em consonância com as políticas públicas de inclusão escolar e uso das tecnologias digitais de informação e comunicação.

O objetivo é desenvolver o processo formativo profissional para uma sociedade inclusiva, com metodologias inovadoras para construir habilidades e competências dentro do ambiente escolar e em seu próprio cotidiano, tanto no contexto social, familiar e profissional.

O mestrado tem como área de concentração a “Educação Inclusiva”, com três linhas de pesquisa: Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; Inovação Tecnológica e Tecnologia Assistiva; e Práticas e Processos Formativos de Educadores para a Educação Inclusiva.

INSCRIÇÕES

A inscrição para o Exame Nacional de Acesso será realizada exclusivamente pelo site: https://seletivoprofei.uemanet.net, até dia 4 de setembro.

Os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico, segundo instruções disponíveis na página, anexar os documentos exigidos e o comprovante de pagamento da taxa de R$ 100.

SELEÇÃO

O processo seletivo será feito a distância de forma on-line e inclui: 1) Análise da carta de intenções do projeto de pesquisa e do currículo; 2) Arguição virtual da carta de intenções e do projeto de pesquisa, realizada de forma individual no período de 02 a 13 de outubro.

O resultado final será divulgado em 17 de outubro.

O PROGRAMA

O Profei é um curso semipresencial com oferta simultânea nacional e internacional, no âmbito do Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB), conduzindo ao título de Mestre em Educação Inclusiva. As aulas poderão ser ministradas à distância ou presencialmente, conforme determinação do colegiado local de cada uma das Instituições Associadas que integram a rede.

O Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação.

O programa conta com a participação de instituições de ensino superior (IES) públicas das cinco Regiões do país e já está iniciando o processo de mobilidade/internacionalização com a participação da Universidade Aberta de Portugal.