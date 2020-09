Delegado pode ser o candidato escolhido pelo Podemos em Alta Floresta

As articulações políticas no período que antecede as convenções eleitorais estão afunilando e aos poucos os partidos começam a definir nomes que depois só serão oficializados para a disputa a prefeito ou ao cargo de vereador. O Podemos é uma agremiação praticamente nova no município de Alta Floresta, mas que pretende no pleito de novembro, encabeçar uma chapa ao cargo de prefeito. Um dos nomes cogitados é do delegado Vinícius Nazário, titular da Delegacia Municipal de Polícia Civil, mas que já está afastado em busca de consolidar seu projeto de campanha.



Nascido em Barra do Garças, o agente público é mais um servidor do setor de segurança, assim como em várias outras cidades do estado e país, a projetar o ingresso na carreira política. Mesmo em momento em que boa parte da classe política é alvo de descrédito devido a escândalos e corrupções por todo o país, ele resolveu encarar o desafio. “Não foi uma proposta ou vontade minha de início”, comentou ao revelar que parte da família chegou a questionar, mas aceitou quando viu que sua intenção é visando o melhor para a cidade onde chegou aos nove anos de idade, que saiu aos 18 para estudar Direito e depois se tornar um funcionário público conceituado no estado.



“Minha família no primeiro momento não viu como algo bom, mas a partir da agora que aceitei o convite, eles passaram a me apoiar”, comentou o delegado que é casado e sempre manteve raízes em Alta Floresta. Ele faz questão de dizer inclusive que nunca deixou de ser alta-florestense. “Fui estudar fora, depois trabalhei no Ministério Público do estado por sete anos até me tornar delegado”, conta o pré-candidato salientando que quando surgiu a oportunidade de atuar na cidade onde sua família sempre morou, comemorou.



Mas sair do cargo que está para tentar a carreira política não é tão fácil. Depois que muitas reuniões e indecisões sobre qual partido integrar, analisou que o Podemos, partido novo até a nível de Brasil seria a melhor escolha. Mas recebeu vários convites de outras agremiações.



Doutor Vinícius já viu que ciumeira existe, não apenas fora do grupo que está, mas de alguns membros do mesmo partido . “A gente percebe certo receio por ser novo, uma pessoa em cargo já de destaque e que, de certa forma, talvez, seja o que a população queira, a renovação”, analisa o líder Podemos.



ALIANÇAS

A marcha para chegar onde projeta não é curta. O primeiro passo é a escolha nas convenções e depois, fazer uma campanha em busca da aceitação do eleitor e ainda, vencer adversários muitos experientes na vida pública. Por isso não descarta unir-se a outros militantes que buscam a mesma proposta de renovar a política de Alta Floresta. “Pensamos numa mudança e essa mudança é completa. Na minha área, a gente faz por segurança, mas por não ser legislador ou executor, ficamos muito restritos. Muita coisa não está ao nosso alcance e Alta Floresta precisa de investimentos, melhorias não apenas no Setor de Segurança, mas em todos os setores”, aponta.



E apesar de todas as propostas e expectativas da candidatura, de encabeçar chapa, Doutor Vinícius informou que o Podemos busca se aliar a outros partidos e que dentro do projeto, estão siglas como PSDB e Republicanos, dos pré-candidatos Robertinho e Chico Gamba, quais segundo ele, fazem parte de um grupo que é analisado em pesquisa de opinião público que vai definir de fato, quem será o candidato do grupo já denominado “Unidos Por Alta Floresta”, qual ainda tem no arco de aliança, o PSL e PSC. Firmei compromisso com o grupo de respeitar o resultado da pesquisa. É uma estratégia ousada, mas boa. Se não houver ‘vaidade’, é daí que vai sair o novo prefeito”, aposta o pré-candidato.



E o vice?

A expectativa do delegado, embora tenha outros nomes sendo avaliados, é de encabeçar a chapa. Na atualidade já se tem até mesmo um nome articulado para ser seu vice, o advogado Luiz Cuissi. Mas dentro da proposta da união dos partidos pode haver alteração e talvez o segundo nome melhor avaliado pelos eleitores possa fechar a chapa e todos apoiando o mesmo grupo.