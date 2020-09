Cidade 02/09/2020 05:35 MT: Juizado Volante Ambiental realiza leilão de madeiras apreendidas Foto: Sema/MT O Juizado Volante Ambiental, por meio da Vara Especializada do Meio Ambiente, realizará no dia 14 de setembro, 9h, um Leilão Público para venda de madeiras apreendidas. O edital informa que o leilão será realizado simultaneamente de forma online e presencialmente, mas alerta que caso seja decretado lockdown ou qualquer outro ato que possa restringir a atividade de forma presencia devido a pandemia de Covid-19, será realizado, exclusivamente, de forma virtual. Serão recebidos lances para a venda de aproximadamente 2.800 metros cúbicos de madeiras beneficiadas e apreendidas. Dentre as espécies disponíveis estão cambará, garapeira, jatobá, cumaru, ipê, angelim pedra, cedrinho, sucupira, entre outras. As visitas e vistorias serão abertas aos interessados entre os dias 8 e 11 de setembro, mediante prévio agendamento pelo telefone. As visitas ocorrem no local do leilão, no Pátio Unificado de Madeiras da Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Poderão participar e oferecer lances no leilão os licitantes que se habilitarem conforme descrito no edital, tanto pessoas físicas ou jurídicas, portadoras dos originais de RG e CPF; se empresa, cópia do Contrato Social e cartão do CNPJ; e se representante, procuração objetiva passada por cartório (firma reconhecida). Funcionários e servidores do comitente vendedor não podem arrematar no leilão. Confira o edital ( página 4).

