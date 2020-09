Cidade 02/09/2020 17:35 Angela Fogaça - Nortão Online Fibras óticas são atingidas em incêndio no Nortão e afetam provedores de internet Foto por: Reprodução Facebook As constantes queimadas registradas nos últimos dois dias em Itaúba e Nova Santa Helena tem causado muitos transtornos. O fogo se aproxima de fazendas, destruindo cercas e currais e ainda de casas e propriedades, sem contar que provoca intensa fumaça que atrapalha a visibilidade do trânsito. Se não bastasse esses problemas, cidades como Colíder tem ficado sem internet, praticamente incomunicáveis, uma vez que o fogo atingiu cabos de fibra ótica e afetou os provedores de internet. O problema das fibras vem sendo registrado na altura do Castanhal. Equipes de bombeiros estão por lá para combater o fogo que já queimou mais de um km de fibras óticas, afetando todos os provedores de internet da região Norte.

