Cidade 08/09/2020 10:53 G1MT Adolescente de 15 anos morre com suposto tiro acidental contra o próprio queixo durante pescaria em Peixoto de Azevedo Foto: Facebook Um adolescente de 15 anos morreu no último domingo (6) depois de ser atingido por um suposto tiro acidental contra o próprio queixo durante uma pescaria em uma fazenda em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. Deivid Augusto Vieira de Andrade estava com uma espingarda e a arma teria caído ao chão, fazendo o disparo acidental. De acordo com a Polícia Civil, o avô do garoto, de 70 anos, é o dono da arma e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado em uma propriedade rural de Peixoto de Azevedo. O adolescente e alguns familiares estavam em uma pescaria. O garoto foi até a carroceria de uma picape para guardar alguns objetos quando a espingarda caiu e o disparo teria ocorrido. A família levou o adolescente até um posto de saúde do Distrito de União do Norte, mas ele não resistiu e morreu. O avô afirmou à polícia que é o proprietário da arma e foi levado para a delegacia. A morte do adolescente é investigada pela polícia.

Veja também sobre Peixoto de Azevedo Adolescente tiro acidental pescaria Voltar + Cidade