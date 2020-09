Cidade 09/09/2020 16:00 ALTA FLORESTA: PODEMOS divulga edital de convocação de convenção partidária O presidente do Podemos de Alta Floresta, José Evandro Navarro, divulgou na tarde de ontem (08), o edital de convocação para a convenção partidária municipal. No edital, o presidente fez a convocação dos membros que estão devidamente habilitados a votar, para comparecerem no próximo dia 15 de setembro na sede do Projeto Cuida Bem de Mim, no bairro Bom Pastor, afim de discutirem a deliberação de propostas do interesse partidário. As pautas a serem discutidas e maiores detalhes podem ser acompanhadas no edital em anexo. A reunião está marcada para começar a partir das 19h. Clique aqui e veja o edital: download edital_convencao.pdf

