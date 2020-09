Alta Floresta: Sindicato recorre a Câmara para conseguir afastamento de taxista que agrediu companheiro

Sindicato dos Taxista de Alta Floresta envia ofício à Câmara Municipal de Vereadores solicitando apoio para afastamento de taxista que agrediu um companheiro no mês de agosto, que resultou em morte.



As medidas judiciais de afastamento do taxista estão sendo tomadas, conforme informou o presidente do sindicato Ademir Cordeiro a redação do site Nativa News, o taxista agressor tem um histórico de comportamento inadequado, tomou algumas advertências, chegou a ser afastado por 60 dias da função após uma confusão em que usou spray de pimenta no Terminal Rodoviário. "Naquela ocasião ele atingiu várias pessoas, o sindicato quis tirar o direito dele e do pai dele de conduzir passageiros, mas o prefeito pediu para somente suspender, fizemos isso e ele depois que voltou as atividades continuou se envolvendo em polêmicas", apontou Cordeiro.



O presidente ainda contou que existem reclamações de passageiros sobre comportamento agressivo, taxistas de outros municípios também reclamam o comportamento do acusado, como a tomada de passageiros, "O histórico deles na classe é dos piores passíveis", pontuou Cordeiro. Diante toda a situação na última terça-feira (08) o presidente do sindicato participou da sessão ordinária na Câmara onde pediu apoio para a exclusão dos direitos do taxista. "Conversei com o vereador Charles, ele se propôs a conversar com os outros vereadores para que o sindicato tenha o apoio do Legislativo nesta ação.

Todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas", concluiu Ademir Cordeiro.