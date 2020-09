Cidade 11/09/2020 05:46 Bombeiros capturam colmeia de abelhas europeias-africanizadas alojada em residência de Alta Floresta Na noite de quarta-feira (09/09), um apicultor fez a retirada da caixa de abelhas que uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar em Alta Floresta (7ª CIBM) capturou na terça-feira (08/09). Uma colmeia de abelhas europeias-africanizadas estava alojada numa residência no bairro Setor E, na zona urbana da cidade, entre a cobertura de telha de fibrocimento e o forro de PVC. Após os procedimentos de segurança, foram retiradas algumas telhas para ter acesso à colmeia, retirando uma pequena quantidade de mel, já que a colônia, apesar de ser grande, estava no local há cerca de dois meses. Em seguida, foram removidos os favos de cria das abelhas e colocados em quadros que foram dispostos numa caixa específica. É necessário considerar que o trabalho demanda cuidados específicos com relação aos vizinhos, que devem ser comunicados, assim como fazer a guarda de animais para não serem atacados pelas abelhas, isolamento do trânsito em algumas situações, dentre outros, observando as prescrições do Protocolo Operacional Padrão. Após a retirada das abelhas pela equipe da 7ª CIBM, foi necessário aguardar a colmeia alojar-se na caixa de captura, feito isso, um apicultor da região fez a retirada da caixa e destinação dos insetos. As colmeias de abelhas capturadas pela 7ª CIBM e entregues a apicultores da região são distribuídas em propriedades rurais do município, contribuindo assim com a preservação ambiental e cumprindo a legislação protetiva referentes às abelhas.

