Cidade 13/09/2020 07:34 Thielli Bairros | Sedec MT Aprovação de crédito gerará 500 empregos em Mato Grosso - Foto por: Sedec MT O Conselho de Desenvolvimento Agrícola Empresarial (CDAE) aprovou R$ 129,4 milhões para investimentos no setor agropecuário de Mato Grosso. As empresas que utilizarão os valores para melhorias em seus negócios irão gerar 484 empregos no Estado, entre diretos e indiretos. Foram 45 operações solicitadas ao conselho que tem como objetivo promover o desenvolvimento do setor agrícola empresarial do Estado. Destas empresas solicitantes, a maioria tem porte pequeno ou pequeno-médio, ou seja, são contratações entre R$ 360 mil e R$ 16 milhões. “A aprovação dos empréstimos do FCO Rural para os empresários do Estado é importante, ainda mais neste momento em que vivemos. Fomentar a economia local é gerar emprego e renda para os municípios”, disse César Miranda, secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO) Rural, que é um conjunto de financiamentos voltados para o atendimento ao setor produtivo agropecuário e agroindustrial, visando contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste. Os investimentos vão desde aquisição de bovinos de corte, maquinários, construção de infraestrutura até energia fotovoltaica e correção de solo. Nas operações acima de R$ 1 milhão, as propostas devem passar pela homologação do Conselho de Desenvolvimento Agrícola Empresarial (CDAE), presidido pela secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso.

Voltar + Cidade