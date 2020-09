Cidade 16/09/2020 20:45 Primeira-dama testa positivo para Covid-19 e cumpre isolamento em casa O Governo do Estado informa que a primeira-dama Virginia Mendes testou positivo para Covid-19. O resultado do exame saiu na tarde desta quarta-feira (16.09). A primeira-dama está bem, cumprindo isolamento social em casa, e receberá todos os cuidados e acompanhamentos necessários por ser transplantada renal. A família agradece o carinho e as orações de todos.

