Cidade 24/09/2020 05:11 Mais de 117 mil casos de Covid são registrados em MT; 3,3 mil pessoas morreram A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou 1.299 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (23). Desde o início da pandemia, foram notificados 117.299 casos e 3.336 óbitos em decorrência do coronavírus no estado. Do total, 15.263 estão em isolamento domiciliar e 97.938 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, 255 internações em UTIs públicas e 283 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 60,71% para UTIs adulto e em 32% para enfermarias adulto. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (22.916), Várzea Grande (8.765), Rondonópolis (8.520), Lucas do Rio Verde (5.353), Sorriso (4.956), Sinop (4.844), Tangará da Serra (4.785), Primavera do Leste (3.810), Cáceres (2.630) e Campo Novo do Parecis (2.615). O documento ainda aponta que um total de 93.872 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 582 amostras em análise laboratorial.

