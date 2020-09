Cidade 25/09/2020 09:10 AGER - MT realiza fiscalização em instalações de pequenas centrais hidrelétricas A referida campanha de fiscalização tem como foco verificar a conformidade das usinas no tocante aos aspectos legais e regulamentares relacionados à segurança de barragens Servidores da Coordenadoria Reguladora de Energia (CRE) da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER-MT) realizam neste mês de setembro a fiscalização em instalações de Pequenas Centrais Hidrelétricas – (PCHs) em decorrência da Campanha de Fiscalização de Segurança de Barragens de 2020. A referida campanha de fiscalização tem como foco verificar a conformidade das usinas no tocante aos aspectos legais e regulamentares relacionados à segurança de barragens. As atividades tiveram início em fevereiro de 2020 e serão concluídas até o mês de novembro. Por conta da pandemia, os trabalhos se concentraram, até então, na análise dos documentos e relatórios das empresas que foram selecionadas para a campanha de fiscalização. Após essa análise, foram selecionadas algumas instalações para a fase de inspeção em campo. De acordo com o Analista Regulador Fernando Gadenz, servidor responsável por esta campanha de fiscalização, a inspeção in loco é de suma importância para complementar toda a análise que é realizada previamente à distância. " De forma presencial é possível conferir se, de fato, as empresas adotam todas as práticas exigidas nas leis e nas normas e, também, é possível avaliar as condições de conservação das estruturas associadas às barragens". Desde o ano de 2016 a AGER-MT, a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL e as demais Agências Estaduais conveniadas com a ANEEL realizam a Campanha de Fiscalização de Segurança de Barragens, considerada uma fiscalização de extrema importância dos serviços de geração de energia elétrica. A AGER-MT desenvolve por delegação da ANEEL, as atividades de fiscalização dos empreendimentos de geração e distribuição de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, bem como a atividade de Ouvidoria e Mediação Setorial. “A fiscalização das barragens faz parte da retomada plena do conjunto de fiscalizações pela AGER-MT nas áreas de atuação da agência”, finalizou o presidente da AGER-MT, Luis Alberto Nespolo.

