Cidade 29/09/2020 05:31 PRF apreende mais de 17kg de ouro em Mato Grosso A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou uma quantia de 17,95kg de ouro, sob o banco de um veículo, durante fiscalização na BR-364, em Alto Garças/MT.

Na tarde sexta-feira (25), a equipe PRF, que fiscalizava no km 48, abordou o veículo Toyota/Hilux, com placas de Olímpia/SP. A caminhonete era ocupada pelo condutor, de 36 anos e dois passageiros (56 e 53 anos). Questionados, disseram que estavam viajando de Cuiabá/MT para São Paulo/SP e que o condutor trabalhava com vendas, sem especificar detalhes. Os passageiros seriam os seguranças do condutor.

Os policiais realizaram uma busca veicular e encontraram, dentro de uma mala, sob o assento traseiro do veículo, uma quantia pesando aproximadamente 17,95 kg de ouro em barras. Foi apresentada nota fiscal, mas quando os PRFs solicitaram a guia de trânsito o condutor disse que não possuía esse documento.

Conforme a nota fiscal, o ouro transportado é ativo financeiro, pois foi recolhido IOF (imposto sobre operações financeiras) e não o ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços). Por se tratar de ativo financeiro é obrigatória a expedição da guia de trânsito de ouro ativo financeiro.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia da Polícia Federal, em Rondonópolis/MT

Voltar + Cidade