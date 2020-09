Cidade 29/09/2020 08:59 Julia Gama é coroada Miss Brasil 2020 Foto: Divulgação Mesmo por entre o cenário atual, o Brasil já escolheu sua Miss para 2020, em eleição sigilosa. Venha conhecer Julia Gama, a Miss Brasil 2020.



A questão da imagem e da sensualidade sempre importou e não é raro que nos demoremos comentando a imagens das atrizes da Globo ou questionando quem é a mais sexy do Royal Vegas Cassino Online.

Assim, mesmo perante o cenário provocado pelo Covid-19, o Brasil escolheu sua representante para os concursos internacionais de Miss: Miss Mundo e Miss Universo.

Para que o Brasil não precisasse de parar para que se concretizasse o evento que coroou Julia Gama, já que não poderia existir um aglomerado de pessoas no mesmo espaço, como é habitual, o país optou por fazer uma escolha interina e por escolher a representante em eleição sigilosa.

A própria representante brasileira de beleza não sabia, até ao anúncio, que estava na corrida pela coroa de Miss Brasil.

Venha conhecer a representante brasileira de beleza para 2020. Quem é a Miss Brasil 2020?

O nome da nova Miss Brasil é Julia Gama. A representante de beleza nacional tem 27 anos e é gaúcha, tratando-se de uma escolha interna da organização nacional do concurso.

Segundo a própria Julia Gama, o convite para participar no concurso virtual foi bem inesperado, ainda que se sinta honrada por poder competir no concurso de Miss Universo como representante do Brasil.

A Miss Brasil 2020 foi anunciada no passado dia 20 de Agosto, em cerimónia digital, transmitida através da plataforma Youtube. A escolha da Miss Brasil 2020

A escolha da Miss Brasil partiu de um pedido da organização do Miss Universo, que terá pedido às delegações nacionais que, para evitar aglomerações, fizessem avaliações sigilosas de candidatas, sem que estas sequer soubessem, e tomassem internamente sua decisão.

Todo o processo de decisão foi feito com base na avaliação do material disponível online sobre as candidatas, com uma análise de sua história de vida, suas habilidades, sua trajetória profissional, sua beleza e sua ação social. O que esperar do Miss Universo 2021

Julia Gama, que também conquistou o título de Miss Mundo Brasil 2014, irá agora representar o país no Miss Universo 2021.

Compreendendo a sua responsabilidade na representação de um país plural, a representante garante que dará seu melhor para honrar o lugar que lhe foi atribuído. Com um trajeto de modelo e atriz, a candidata tem recebido muito carinho de seus fãs e seguidores que acreditam que essa foi a melhor escolha para o concurso internacional

A competição de Miss Mundo está prevista para acontecer em 2021 nos Estados Unidos da América mas não existem, ainda, datas prevista para a organização desse evento que está, como seria esperado, também dependente da evolução da questão da pandemia que assola o mundo.

Expectantes, os fãs de Julia Gama e a própria representante ficam, então, aguardando novidades sobre a final dessa competição, onde a gaúcha estará defendendo a beleza e a cultura do Brasil.

Voltar + Cidade