Cidade 06/10/2020 05:43 Novo modelo de Licenciamento possui valor jurídico e tem caráter definitivo Diante às diversas dúvidas dos proprietários de veículos quanto ao novo modelo de impressão do Licenciamento Anual do veículo, em papel A4, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) esclarece que o novo formato do documento substituiu o conhecido “verdinho”, que até então era impresso em papel moeda pela Autarquia. Quanto ao valor jurídico, os proprietários de veículos podem ficar tranquilos, pois a autenticidade e segurança do novo modelo do documento está garantida por meio de QR Code, ligado à base nacional de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Ou seja, ao ser parado em alguma fiscalização de trânsito o cidadão poderá apresentar o documento com tranquilidade. O novo modelo será aceito pelo agente de trânsito, que irá checar a veracidade do documento pelo QR Code. “É importante lembrar ao cidadão que não é viável plastificar o documento, para não dificultar a leitura do QR Code pela autoridade de trânsito”, ressaltou o diretor de Veículos do Detran-MT, Augusto Cordeiro. O novo formato do documento é em caráter definitivo, sendo disponibilizado em papel moeda apenas o Certificado do Registro do Veículo - CRV (documento utilizado somente no momento de compra e venda do veículo, para comunicação de venda e transferência de propriedade). Em Mato Grosso, mais de dois milhões de proprietários de veículos já podem imprimir o Licenciamento Anual do Veículo em qualquer lugar em que tiver acesso à internet e impressora, no formato de papel A4, sem precisar procurar nenhuma unidade do Detran-MT para emitir o documento. Como imprimir o Licenciamento O proprietário do veículo, após quitar todos os débitos (IPVA, Taxa de Licenciamento, Seguro DPVAT, dívida ativa e possíveis multas), deve acessar o site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br) e digitar os dados do veículo, como placa e Renavam, na opção “Consulte Seu Veículo”. Na sequência, vai abrir uma página contendo todas as informações do veículo e a opção “Clique Aqui para Imprimir o CRLV Digital”. Ao clicar, o modelo para impressão A4 irá aparecer na tela para impressão. O procedimento pode ser feito em qualquer lugar em que o cidadão tiver acesso à internet e impressora. Segunda via Com o documento impresso em papel A4 não é mais necessário pedir a segunda via do Licenciamento. Caso o proprietário do veículo tenha sofrido extravio, furto ou roubo do documento, basta imprimir a segunda via em qualquer lugar em que tenha acesso à internet e impressora, sem custos adicionais.

