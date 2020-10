Cidade 06/10/2020 06:52 Pesquisa com os pais sobre o retorno das aulas presenciais vai até sexta-feira (09) A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realiza até a próxima sexta-feira (09.10) a pesquisa com os pais de alunos da rede estadual de ensino para saber a opinião deles sobre a possibilidade de retorno das aulas presenciais. A pesquisa é realizada on-line e o link está disponível no site da Seduc. O questionário tem cinco questões para os pais responderem, como a etapa de ensino do filho, se concordam com a retomada das aulas presenciais, se o filho tem algum tipo de comorbidade e se convive com alguém que tenha uma. Segundo a secretária de Estado de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, os dados da pesquisa serão de extrema importância para orientar a Seduc na tomada de decisão quanto ao eventual retorno das aulas presenciais. Porém, antes de se pensar em retorno das atividades é importante acompanhar o mapa de risco da pandemia do coronavírus no Estado. “As aulas somente retornarão com avaliação e pareceres das autoridades de saúde e a anuência do Gabinete de Situação, ou seja, o planejamento do retorno das atividades presenciais está sendo feito de acordo com o protocolo de segurança da Secretaria de Estado de Saúde (SES)”, destacou a secretária. A Seduc construiu, em conjunto com a SES, uma nota técnica com os protocolos de segurança para o retorno das aulas presenciais. Esse protocolo foi enviado às unidades escolares, assessorias pedagógicas e Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação (Cefapros). A nota trata de todas as etapas do retorno presencial, como, por exemplo, como será o recebimento do estudante na escola, como é o fluxo dentro da escola, a necessidade do distanciamento, o uso de máscaras e demais equipamentos de proteção individual, rotinas de limpeza, entre outras. A partir desse protocolo, a Seduc montará uma cartilha para instruir as unidades escolares a se prepararem para o momento de retorno.

