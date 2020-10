Cidade 13/10/2020 11:43 Seciteci entrega 62 certificados para alunos de Alta Floresta e Sinop Foto por: Camila Paulino - Seciteci Pelo menos 62 novos profissionais da região norte do estado receberam os certificados de qualificação profissional dos cursos de técnico em Administração e de Enfermagem ofertados pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e realizados pelas Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) de Sinop e Alta Floresta. O secretário da Seciteci, Nilton Borgato, reforça o compromisso de garantir a capacitação profissional de acordo com as necessidades de cada região. "Sabemos que cada região tem uma demanda reprimida de profissionais e atuamos para ofertar cursos voltados à realidade local, no intuito de fomentar o desenvolvimento regional e garantir a qualidade de vida destes novos profissionais", ressaltou o gestor. A aluna Rosangela Petin que aos 48 anos se formou em técnica de Enfermagem, conta que concluir o curso foi a realização de um sonho. “Não só pra mim que recomecei os estudos aos 44 anos, mas para todos que se formam comigo é uma verdadeira realização, uma conquista para nós e para a sociedade que ganhou profissionais qualificados para o mercado”, disse. Ela e outros 25 alunos fizeram o curso no município de Apiacás (localizada a 963 km de Cuiabá), sob a coordenação da ETE de Alta Floresta (distante a 800 km de Cuiabá). “A parceria entre o Estado e os municípios é de fundamental importância para o desenvolvimento regional, tanto que agora com estes novos profissionais toda a nossa região será beneficiada com pessoas qualificadas para atender na área da saúde, que era uma demanda reprimida”, disse o prefeito de Apiacás, Adalto Zago. Segundo o diretor da ETE de Alta Floresta, Lauriano Antônio Barella, o mercado demonstra boa aceitação para os profissionais formados pela Seciteci.“Temos diversos casos de sucesso, empresas e entidades nos procuram para contratar os nossos formandos, inclusive nesta turma todos estão devidamente inseridos no mercado”, falou. A realização e sensação de vitória definiram os outros 36 alunos formandos em técnicos de Administração (14) e Enfermagem (22) na ETE de Sinop (480 km de Cuiabá). Alunos dos cursos técnicos de Administração e Enfermagem da ETE de Sinop

Créditos: Camila Paulino - Seciteci

“É uma vitória para todos nós e neste momento a palavra que me define é gratidão, a toda a equipe que se empenhou para nos ensinar, a Seciteci pela oportunidade e a Deus por até aqui ter nos ajudado e dado forças”, disse o formando em técnico de Administração, Marcio Adriano Pereira, que já conquistou uma vaga de emprego. O superintendente de Educação Profissional e Superior da Seciteci, Aryeh Hessel Craveiro, ressaltou a importância de parcerias para que estes cursos sejam ofertados. “Estas entregas de certificados não é uma realização somente da Seciteci, ou dos alunos e familiares, mas também de cada município que nos auxilia e apoia estas iniciativas. Até porque toda a sociedade ganha, pois a qualificação profissional traz renda, desenvolvimento, emprego e melhores condições a todos”, disse. A diretora da ETE de Sinop, Ivanir Latanzi, reforça que os cursos oferecidos pela Seciteci são de qualidade e por isso os novos profissionais estão preparados para o mercado de trabalho. “A maioria dos alunos já estão empregados ou aplicando seus conhecimentos em negócios próprios, sempre recebemos relatos de histórias de sucesso dos nossos egressos”, disse.

