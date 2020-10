Governo convoca novos candidatos classificados no processo seletivo do Hospital Regional de Sorriso

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), divulgou na edição do Diário Oficial que circula nesta quarta-feira (14.10), o edital n°005/SES/2019 com os nomes de novos candidatos classificados no processo seletivo do Hospital Regional de Sorriso.

De acordo com o documento, estão sendo convocados profissionais para os cargos de farmacêutico, enfermeiro, técnico em segurança do trabalho e maqueiro. Para acessar o documento com os nomes de cada candidato convocado CLIQUE AQUI.

Os profissionais devem apresentar-se, durante o período que vai de 14 a 19 de outubro, no setor de Recursos Humanos do Hospital e apresentar a documentação exigida conforme consta especificada no anexo I, do Diário Oficial, publicado no dia 14/10/2020, pág 28/29. Os candidatos aprovados na fase de entrega de documentação estarão habilitados para iniciar suas atividades profissionais no dia 20 de outubro.

Serviço

O Hospital Regional de Sorriso está localizado na Av. Porto Alegre, n° 3125, bairro Centro.