Cidade 15/10/2020 05:22 Rosane Brandão | Seduc-MT Seduc divulga locais das provas objetivas do processo seletivo para Secretário Escolar As provas serão realizadas no dia 23 de outubro, das 14h às 16h, nos 98 municípios onde estão localizadas as assessorias pedagógicas. Foto por: Seduc-MT A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulga os locais de aplicação das provas objetivas do processo seletivo para a função de Secretário Escolar, conforme o edital 002/2020. As provas serão realizadas no dia 23 de outubro, das 14h às 16h, nos 98 municípios onde estão localizadas as assessorias pedagógicas. O processo seletivo compreende duas fases. A primeira é a da prova objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório. A prova será composta de 30 questões sobre os procedimentos técnicos necessários ao trabalho desenvolvido na secretaria escolar, bem como a gestão nas dimensões pedagógica e administrativa. A segunda fase será para análise dos documentos emitidos pela Seduc e certidões, conforme especificado nos itens 5 e 6 do edital. A publicação do resultado final dos aptos a assumirem a função de secretário escolar, por escola, será divulgada no dia 21 de dezembro de 2020 no site da Seduc e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. A Seduc dará posse aos designados no dia 04 de janeiro de 2021, às 9h, via webconferência. É função de secretário escolar a responsabilidade básica de planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação de todas as atividades pertinentes à secretaria e sua execução; participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar; participar, juntamente com os técnicos administrativos educacionais, da programação das atividades da secretaria, mantendo-a articulada com as demais programações da escola, entre outras funções.

