Cidade 20/10/2020 15:00 1ª Semana de Museus da Unemat acontecerá de 26 a 30 de outubro A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) realizará a 1ª edição da Semana de Museus da Unemat, de 26 a 30 de outubro, pelo YouTube. A carga horária é de 60 horas. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de outubro, clicando aqui. As inscrições são gratuitas. O evento será realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec) e pelos quatro museus da Universidade: o Museu de História Natural de Alta Floresta; o Museu da Casa de Herculano Borges, em Barra do Bugres; o Centro de Pesquisa e Museu de Humanidades Alaíde Montecchi, em Cáceres; e o Museu do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Etnocultural, Natural e Artístico do Vale do Arinos, em Juara. PROGRAMAÇÃO 26 de outubro 14:30 – Abertura 15:00 – Centro de Pesquisa e Museu de Humanidades Alaíde Montecchi, de Cáceres 27 de outubro 14:00 – Proposição de museu para Sinop 28 de outubro 19:00 – Museu Vale dos Arinos, de Juara 29 de outubro 18:00 – Museu de História Natural de Alta Floresta 30 de outubro 15:00 – Museu Casa Borges, de Barra do Bugres 20:00 – Encerramento

