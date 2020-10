Cidade 23/10/2020 10:18 G1 MT Filhote de arara é resgatado por bombeiros após cair junto com ninho de árvore em MT Foto: Corpo de Bombeiros de Mato Grosso/Assessoria Um filhote de arara que caiu junto com o ninho do tronco de uma árvore foi socorrido por bombeiros nessa quinta-feira (22) no bairro Jardim Maringá, em Sinop, município a 503 km de Cuiabá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores pediram ajuda depois que encontraram a ave caída. Segundo os bombeiros, o filhote estava em seu ninho, instalado em uma palmeira imperial, mas que havia caído por estar desgastado e ter sido atingido por ventos fortes na noite anterior. Os bombeiros retiraram o filhote do ninho, levantaram o tronco e o amarraram na estrutura da cerca de uma residência, dando condições de devolver a arara ao ninho. Durante todo o trabalho dos bombeiros, os pais do filhotinho acompanharam o resgate observando de um poste perto do local. A proprietária da residência prestou apoio hidratando o animal e foi instruída a monitorar se as araras adultas retornarão ao ninho. Se isso não acontecer, a equipe retornará ao local e encaminhará o filhote à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Voltar + Cidade