Cidade 23/10/2020 14:28 Rede de franquia de serviços de limpeza ecológica chega a Alta Floresta Atendendo no sistema delivery, unidade oferece serviços automotivos e home care Oferecer um serviço diferenciado aliando a economia de água e potencializando a sustentabilidade. Essa foi a ideia do empreendedor Ronaldo Pereira de Paula, de 23 anos, e do sócio Jair Fonseca de Paula, 48 anos, quando resolveram investir no negócio próprio. Procurando algo que pudesse lhes garantir uma boa renda, Ronaldo encontrou a rede de franquias Acquazero, maior rede de estética automotiva do Brasil e que esse ano passou a oferecer também serviços de limpeza residencial como higienização de estofados, carpetes, tapetes e ar-condicionado. “Me identifiquei com o segmento e acredito que o negócio vai ajudar tanto no meu crescimento profissional quanto aos meus clientes, já que a proposta é oferecer um serviço de qualidade e que preserve o meio ambiente”, explica. Com o apelo ecologicamente correto usando apenas 300 ml de água na lavagem do veículo, a Acquazero conquistou franqueados em todos os cantos do Brasil e contabiliza 320 operações, distribuídas entre loja física e home office, se tornando a maior rede de estética automotiva do país. Atuação no Mato Grosso O Estado do Mato Grosso possui 440 redes e 2007 unidades franqueadas segundo Pesquisa de Desempenho do Franchising realizado pela ABF – Associação Brasileira de Franchising no 2º Semestre de 2020 com um faturamento de R$ 1,402 bilhão. O setor de Serviços automotivos e; Limpeza e conservação, juntos, representam 6,8% das unidades. A rede Acquazero possui 18 unidades no Estado nas seguintes cidades: Primavera do Leste (1), Chapada dos Guimarães (1), Água Boa (1), Rondonópolis (2), Sinop (2), Juciara (1), Juara (1), Cuiabá (7), Nova Xavantina (1) e Alta Floresta (1). “O Mato Grosso possui várias áreas a serem exploradas e com um grande potencial de crescimento impulsionado pelo agronegócio. O Estado possui mais de 2,2 milhões de veículos segundo dados do Detran MT o que impulsiona o nosso serviço carro-chefe, a limpeza ecológica de veículos, mas também é um mercado amplo para os novos serviços da rede relacionados à limpeza residencial”, salienta Henrique Mol, diretor executivo da franquia. Serviços da rede Com 11 anos de mercado, a rede especializada em limpeza ecológica expandiu seu protocolo de atividades para além dos serviços automotivos e passou a atender também serviços home care, além de limpeza em aeronaves e embarcações. A Acquazero já é nacionalmente conhecida por ter excelência em serviços de estética automotiva e agregar novos serviços foi uma possibilidade de gerar novas oportunidades de rentabilidade ao franqueado e ter um leque maior de atividades. Automotivos São mais de 15 serviços como lavagem ecológica – carro chefe da marca; cristalização dos vidros; enceramento da lataria; limpeza do motor; higienização do ar-condicionado e o queridinho do momento: a oxi-sanitização, além de muitos outros. Oxi-sanitização A oxi-sanitização é um método de higienização que utiliza o ozônio (O3) para eliminar odores e micro-organismos que insistem em ficar alojados no interior dos veículos. Por ser um gás, o ozônio consegue se espalhar por todo o interior do veículo e ir a lugares onde a limpeza convencional não consegue chegar. Ele também atinge a fibra dos tecidos e, assim, degrada os causadores de mau cheiro, como a fumaça do cigarro, vômitos, derramamento de líquidos e alimentos, além de micro-organismos como bactérias, vírus e fungos presentes no ar, na água e em superfícies. Além de eliminar odores, a oxi-sanitização também proporciona redução na contaminação do sistema de refrigeração, dos dutos do ar-condicionado, melhorando a qualidade do ar. Pesquisa mostram que o processo é capaz de eliminar vírus como o da Covid. Residenciais Seguindo a premissa da rede de utilizar produtos sustentáveis e economizar água, a Acquazero oferece entre os serviços residenciais: limpeza em cadeira estofada e em couro; limpeza e impermeabilização em sofá, poltrona e tapete, além da limpeza em colchão. Solicite o serviço pelo APP A Acquazero conta ainda com aplicativo que leva o nome da marca. Essa ferramenta possibilita aumentar a demanda de atendimento do franqueado, aonde ele vai até o cliente no dia e hora agendada. O aplicativo Acquazero é o primeiro criado por uma rede de franquia automotiva no mercado brasileiro. O objetivo principal é levar conveniência ao cliente e aumentar o faturamento do franqueado, responsável por prestar o serviço. O número de pessoas em busca de serviços delivery cresceu após a pandemia e como o aplicativo é possível oferecer toda segurança e qualidade desde a solicitação até a prestação do atendimento e execução dos serviços. SERVIÇO – UNIDADE ALTA FLORESTA/MT: Rua: Monte das Oliveiras, Bairro Bom Pastor, n 367 (66) 98471-2019 – delivery.altafloresta@acquazero.com.br Sobre a Acquazero A Acquazero é uma rede mineira especializada em limpeza ecológica automotiva e faz parte da holding Encontre Sua Franquia. No mercado há mais de 10 anos, é a maior rede do segmento e oferece cerca de 15 tipos de serviços automotivos, e no segundo semestre de 2020 agregou novos serviços para atendimento home care, embarcações e aeronaves. Ela também é a primeira franquia do segmento automotivo a oferecer aplicativo aos franqueados e consumidores no mercado brasileiro. Com mais de 320 operações, a Acquazero oferece quatro modelos de negócio com investimento a partir de R$18 mil (home office). https://acquazero.com/

