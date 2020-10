Cidade 24/10/2020 18:35 Nove pessoas morreram de covid-19 em MT em 24h A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou 9 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com os óbitos, o Mato Grosso chega a 3.782 vidas perdidas para o novo coronavírus. 140.244 pessoas foram contaminadas.

Segundo dados o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (24), a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulto está em 45,5% e a enfermaria tem 19% de lotação.

Os 10 municípios com maior número de casos de Covid-19 são: Cuiabá (28.110) Rondonópolis (10.361), Várzea Grande (9.879), Sinop (6.874), Sorriso (6.201), Lucas do Rio Verde (5.850), Tangará da Serra (5.632), Primavera do Leste (4.816), Cáceres (3.438) e Campo Novo do Parecis (2.866).

Dos 140.244 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 13.958 estão em isolamento domiciliar e 121.964 estão recuperados.

Recomendações

Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão:

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

- Evitar contato próximo com pessoas doentes;

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Voltar + Cidade