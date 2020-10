Cidade 29/10/2020 16:04 Detran-MT alerta usuários sobre site falso de leilões de veículos O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso alerta para práticas ilegais que estão sendo imputadas à Autarquia. Foram recebidas denúncias a respeito de um site que se diz do Detran-MT e divulga leilões de veículos. O endereço na internet https://leiloesdetranmt.org/gov/home é falso e não representa leilões oficiais da Autarquia. A atividade desse mesmo site foi denunciada há dois meses à Polícia Civil. O Leilão do DETRAN-MT é uma das modalidades de licitação específica com base nos artigos 271 e 328 do Código de Trânsito Brasileiro e se trata de um procedimento realizado por leiloeiros cadastrados na Junta Comercial do Estado. Todo o procedimento de leilão é publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site oficial da autarquia, além do acompanhamento pela Comissão Especial de Leilão do órgão. O Detran-MT oferece um canal de informações eletrônico localizado na página da autarquia na internet. No Site Oficial, o usuário pode obter quaisquer informações sobre os procedimentos e serviços, inclusive informações sobre leilões oficiais (https://www.detran.mt.gov.br/aptos-a-circular). Essa nova denúncia foi realizada e encaminhada à Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Civil (GECAT), responsável por denúncias dessa natureza. Como proceder 1) Para se assegurar que está consultando o site correto do Detran-MT, verifique que o endereço (URL), assim como todos os sites governamentais, termina com a extensão “.GOV.BR”; 2) Não abra arquivos anexados (normalmente são programas executáveis criados para causar danos ao computador ou celular com a finalidade de roubar dados pessoais); 3) Não acione links para endereços da Internet (mesmo que esteja escrito o nome do Detran-MT); 4) Se por acaso recebeu alguma mensagem sobre este site, exclua imediatamente a mensagem e denuncie (Ouvidoria Detran-MT 65 3615.4644).

