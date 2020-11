Cidade 06/11/2020 16:25 www.msn.com Eleições nos EUA: Geórgia terá recontagem de votos, dizem autoridades © Tia Dufour e Adam Schultz Autoridades da Georgia, nos Estados Unidos, anunciaram que irão recontar os votos no Estado. A batalha na Geórgia está acirrada. A recontagem é automática quando a diferença entre os candidatos é de 0,5 p.p. ou menos. De acordo com a contagem da Bloomberg, ambos têm 49,4% dos votos. A Geórgia tem 16 votos no colégio eleitoral. Donald Trump liderava, mas a disputa com o Joe Biden se intensificou e o ex-vice presidente democrata ultrapassou o republicano. Às 15h20, Biden lidera no Estado, com 2.450.186 votos contra os 2.448.629 de Trump. Faltam apenas 5.500 votos a serem apurados. Donald Trump questionou a contagem no Estado: “onde estão as cédulas militares em falta na Geórgia? O que aconteceu com elas?” A batalha nos últimos Estados a finalizarem a contabilização está acirrada e Joe Biden lidera em Nevada, Pensilvânia e Geórgia. Desde de que o democrata ultrapassou o republicano, se aproximando da vitória, Donald Trump tem contestado a apuração e entrou com ações judiciais em vários Estados para interromper as contagens ou impedir que votos por correio sejam contabilizados. Donald Trump utiliza o Twitter para alegar, sem evidências, fraudes eleitorais. Chegou a afirmar que democratas “roubam” as eleições. Em pronunciamento, na última 5ª feira (5.nov), o republicano chamou democratas de “corruptos” e disse que judicializará as eleições. Três emissoras de televisão norte-americanas interromperam a transmissão do discurso do presidente, depois de alegações infundadas de fraude eleitoral. Também na 5ª,, o candidato democrata Joe Biden pediu “paciência” à população. Afirmou que a democracia “às vezes pode ser confusa”, e que “todos os votos devem ser contados”. Na manhã desta 6ª feira (6.nov), a campanha do republicano divulgou 1 comunicado afirmando que “a eleição não acabou“.

Voltar + Cidade