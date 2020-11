Cidade 15/11/2020 06:01 Diario de Cuiabá Uso de máscara é obrigatório para eleitores e mesários As orientações também valem para os mesários, que deverão ainda usar as viseiras plásticas (face shields) As eleições municipais deste ano serão realizadas em meio ao cenário da pandemia de Covid-19. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reforça a necessidade do eleitor usar a máscara quando for votar. Essa é uma das principais medidas de segurança indicadas no Plano de Segurança Sanitária para as Eleições 2020. As orientações também valem para os mesários, que deverão ainda usar as viseiras plásticas (face shields). O plano foi elaborado pela consultoria gratuita formada por especialistas da Fiocruz e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Em setembro, o TSE elaborou um protocolo sanitário para garantir que os eleitores possam votar com segurança em meio à pandemia da Covid-19. Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, o uso de máscara “não é questão de livre arbítrio”. Pelas regras, os eleitores só poderão para entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais e deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. Ao entrar na seção, deve mostrar seu documento oficial com foto, esticando os braços em direção ao mesário, que verificará os dados de identificação a distância. Apenas em caso de dúvida na hora da identificação, o mesário poderá, excepcionalmente, pedir ao eleitor para se afastar dois passos para trás e abaixar a máscara brevemente, evitando se comunicar por esse tempo, apenas para o reconhecimento facial. Outro cuidado que cada eleitor pode adotar é o uso de uma caneta pessoal na hora de assinar o caderno de votação. Os eleitores serão orientados a higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. A permanência nos locais de votação deve compreender apenas o tempo suficiente para a identificação e a digitação do voto. Além disso, quem puder deve comparecer ao local de votação sozinho, evitando levar crianças ou qualquer outro acompanhante.

