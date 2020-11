Cidade 17/11/2020 05:48 UOL, em São Paulo. Lotofácil: três apostas acertam 15 dezenas e receberão mais de R$ 1 milhão. Imagem: Getty Images Três apostas de Alta Floresta D'Oeste - RO, Curitiba - PR e Blumenau - SC que acertaram as 15 dezenas do concurso 2083, realizado na noite de hoje (16), em São Paulo. Os números vitoriosos foram 04-05-07-09-10-11-12-14-16-19-20-21-22-23-24. Segundo a Caixa, os vencedores terão direito a um prêmio de R$ 1.014.946,55 cada, de um total de R$ 3.044.839,65.. Fora a premiação principal, a Lotofácil teve 453 apostas que tiveram 14 acertos - categoria cuja premiação é variável. Neste sorteio, cada um levou R$ 1.238,45. Com uma arrecadação total de R$ 25.310.282,50, a Caixa ainda premiou 15.204 apostas com 13 acertos, 176.720 com 12 acertos e 901.831 com 11 acertos. Amanhã (17), a Caixa realizará o concurso 2084 da Lotofácil. Ele terá transmissão ao vivo na internet pelo canal da Caixa no YouTube. O prêmio fica estimado em R$ 0,00.

