Cidade 18/11/2020 07:27 PRF faz apreensão de 10 mil dólares sem comprovação lícita em rodovia de MT Na tarde de ontem terça-feira (17), por volta das 14h20, uma equipe PRF abordou um caminhão Volvo/VM 260, conduzido por um senhor de 35 anos de idade. Durante abordagem, policial, no km 07, da BR 070, o condutor demonstrou nervosismo diante de conversas desconexas, o que motivou uma busca minuciosa no veículo. Assim, encontrou-se, na cabine do caminhão, uma grande quantidade de dinheiro em espécie na moeda DÓLAR (DEZ MIL DÓLARES), como também uma quantia de dinheiro, em espécie, na moeda REAL (UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS). O condutor relatou que recebeu toda a quantia em dinheiro na cidade de Fortaleza/CE e que estava trazendo para Primavera do Leste/MT, mas não soube a procedência dos valores transportados. Durante procedimentos policiais na Unidade Operacional, em Barra do Garças, o condutor tentou jogar um smartphone no matagal, porém sem êxito. Desta forma, o condutor, toda a quantia de dinheiro e o celular foram encaminhados para a Polícia Federal de Barra do Garças para lavratura de procedimentos cabíveis por Entrada ou saída no país de moeda nacional ou estrangeira.

