Cidade 20/11/2020 05:52 Fernanda Nazário SES-MT Todos os municípios de Mato Grosso seguem com risco baixo de contaminação da Covid-19 Foto: Itamar Crispim/Fiocruz A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) divulgou ontem quinta-feira (19.11) o Boletim Informativo nº 256 com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. Nesta edição do Boletim, completam-se 17 dias que os 141 municípios do Estado configuram na classificação de risco baixo de infecção pelo coronavírus, conforme mostra documento a partir da página 12. No dia 02 de novembro, Ribeirãozinho foi a última cidade classificada com risco "moderado”. Desde então, nenhuma cidade de Mato Grosso foi classificada com risco muito alto, representado pela cor vermelha, que indica alerta máximo de contaminação, ou amarela que indica alerta moderado. O sistema de classificação que indica o nível de risco é definido por cores: muito alto (vermelho), alto (laranja), moderado (amarelo) e baixo (verde). De acordo com a definição dos riscos é necessária a adoção de medidas restritivas para o controle da propagação do coronavírus nas cidades. Os indicadores de classificação de risco são atualizados duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, e os resultados são divulgados nos Boletins Informativos da SES. Recomendações e cuidados - Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;

- Usar máscara quando sair de casa;

- Evitar aglomerações;

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

- Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente;

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

