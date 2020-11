Cidade 23/11/2020 16:41 Seduc promove encontro com representantes de regionais do Cefapros de Mato Grosso Diretores de 15 polos regionais do Centro de Formação e Aperfeiçoamentos dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro) foram recebidos na quinta-feira (19.11) pelo secretário de Educação, Alan Porto, para uma reunião presencial na sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) que tratou sobre o alinhamento do processo de transformação das unidades para alavancar o ensino na rede estadual de ensino. A rodada de diálogos faz parte do plano de ação que a Seduc promove com os profissionais da educação dos municípios para reestruturar os planos pedagógicos com foco no alcance de melhores resultados. Alan Porto afirmou que o objetivo é construir uma relação de proximidade, sempre dialogando com os coordenadores, para poder criar projetos voltados para a área pedagógica, abrangendo toda a comunidade educacional. “Eu tenho certeza que vamos ter condições de contar com a força de trabalho de cada Cefapro municipal, eles serão os grandes representantes da Seduc nos polos. A presença dos representantes de cada unidade é extremamente importante, pois as ações que iremos desencadear na área pedagógica focadas no sistema estruturado de ensino, formação continuada necessita da participação e presença de todos, e isto é fundamental para melhorias da rede ensino”, disse Alan Porto. Diálogo com os diretores Edileusa Maçaneiro, diretora do polo Cefapro de Alta Floresta, ressalta que o monitoramento de como a formação oferecida melhora o desempenho escolar é fundamental. “Eu destaco, em toda a proposta apresentada hoje, a questão do monitoramento. Eu acredito que em todas as ações passam por monitoramento a possibilidade de ter um resultado positivo é muito maior”, conta. Já Mary Carneiro Rezende, da unidade do Cefapro do polo de Barra do Garças, avalia que a proximidade dos Cefapros com a Seduc vai melhorar os resultados. “Vamos ser o olho da Seduc lá, as ações que a Seduc faz na sede nós vamos estar levando aos municípios, então eu vejo como positivo estarmos mais próximos das escolas. É desafiador, mas nós aceitamos esse desafio e eu acredito que a gente vai avançar”. O professor Alessandro Torres de Arruda, do Cefapro de Cáceres, afirma: “Pensamos que isso é importante para a melhoria da proficiência. É importante estarmos dialogando juntos sobre essa reestruturação, para que venha mesmo a ter resultado na ponta, que é a melhoria de resultados dos nossos alunos”. Melhorias pedagógicas Durante o encontro, foram apresentados o conjunto de práticas inovadoras para melhorias na educação. Faz parte do pacote o sistema estruturado de ensino que será uma solução pedagógica, que inclui material apostilado de excelência aprendizagem dos alunos; a plataforma digital de ensino; e a formação continuada dos professores de acordo com as necessidades das escolas; e o sistema de avaliação permanente dos estudantes. O Cefapro tem um importante papel na educação da rede estadual, pois atua na política de formação continuada de professores. O órgão é um forte aliado da Seduc na construção e execução de projetos e programas que somam esforços para garantir uma educação de qualidade aos estudantes. Segundo o secretário adjunto Executivo da Seduc, Amauri Fernandes, que também participou da reunião, “o Cefapro tem uma enorme competência, queremos ampliar essa atuação das unidades, pois conhecem a rede para trabalhar na implantação de novas mudanças positivas na educação”. Ainda durante o encontro, a secretária adjunta de Gestão Educacional, Irene Costa, apresentou o planejamento dos protocolos de biossegurança contra o coronavirus que serão implantadas nas 759 escolas da rede estadual de ensino antes do retorno às aulas. Para organização de todas as unidades e implantação das medidas de controle exigidas pelas autoridades de Saúde, a Seduc vai destinar um orçamento para compra dos materiais: álcool em gel, máscara, termômetro e outros recursos para demarcações dos espaços de distanciamento. A Instrução normativa 11/2020 com todos os detalhes desse procedimento já foi publicada na edição do Diário Oficial da União do dia 16 de novembro.

