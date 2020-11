Cidade 23/11/2020 17:31 Jessica Bachega - Gazeta Digital OPORTUNIDADE: Concursos e seletivos têm salários de até R$ 6,3 mil Instituições de Mato Grosso estão com inscrições abertas para vagas em concursos públicos e seletivos para todos os níveis de escolaridade. Os salários ofertados chegam a R$ 6.302,01. Confira: Prefeitura Campo Novo do Parecis (seletivo)

Escolaridade: médio e superior

Cargo: agente educacional (11) e professores com licenciatura plena em pedagogia (22); matemática; letras/português; letras/inglês; geografia; história; ciências biológicas; arte e educação física, distribuídos na área urbana, na Escola Municipal de Educação Infantil Itamarati Norte e na Escola Municipal de Educação Infantil Professora Dolores Maria Backes Funk, no distrito de Marechal Rondon.

Salário: R$ 2.371,25 e R$ 3.417,79

Inscrição: 26 de novembro a 13 de dezembro

Site: Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon)

Taxa: R$ 35 e R$ 45

Prefeitura de Tapurah ( seletivo)

Escolaridade: todos

Cargo: apoio administrativo de manutenção da infraestrutura (1); motorista de ônibus (2); técnico em multimeios didáticos; professor 30 horas - geografia (1); professor 30 horas - história (1); professor 30 horas - matemática (1) e professor 30 horas - pedagogia (4).

Salário: R$ 1.286,55 a R$ 3.247,12

Inscrição: 23 de novembro a 1° de dezembro

Site: presencial

Taxa: não informada

Prefeitura de Barra do Bugres (concurso)

Escolaridade: médio e superior

Cargo: agente operacional - motorista (4); professor/pedagogo - anos iniciais (25); professor/pedagogo - educação infantil (55); professor/pedagogo (10); professor/pedagogo - especificado para indígenas (4); psicólogo (1); técnico em administração escolar (5); técnico em desenvolvimento infantil - creche (45); técnico em desenvolvimento infantil - educação infantil (7); técnico em desenvolvimento infantil - 30 horas (1); técnico em desenvolvimento infantil - 40 horas (3); técnico em informática - 40 horas (1); técnico em informática - 30 horas (2); engenheiro civil (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro florestal (1); técnico agrícola (1); técnico sanitário (1); procurador municipal (2); procurado legislativo (1); assistente legislativo (1) e contador (1).

Salário: R$ 1.501,20 a R$ 6.302,01

Inscrição: 3 a 30 de novembro

Site: Método Soluções

Taxa: R$ 80 a R$ 120

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto (CISVP) (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: Fundamental incompleto: Auxiliar de Serviços Gerais;Vigia (4);

Médio e Técnico: Assistente Administrativo (2); Maqueiro (2); Técnico em Enfermagem (10); Técnico em Imobilização Ortopédica (1); Técnico em Patologia Clínica; Técnico em Radiologia;

Superior: Enfermeiro (10); Farmacêutico/Bioquímico (2); Fisioterapeuta (1); Psicólogo (1).

Salário: R$ 1.100,00 a R$ 3.000,00

Inscrições: até 29 de novembro

Site: S.O.S Assessoria

Taxa: R$ 30,00 a R$ 80,00

