Cidade 25/11/2020 17:19 Pelé se despede de Maradona: >o mundo perdeu uma lenda> O mundo se despediu nesta quarta-feira, 25, de ninguém menos de Diego Armando Maradona, o maior craque do futebol argentino. Maradona morreu aos 60 anos de idade, após uma parada cardiorrespiratória em sua casa, em Tigre, na Argentina. Com a morte do maior ídolo hermano, o maior jogador do futebol brasileiro de todos os tempos, o Pelé, manifestou-se nas redes sociais, e disse ter perdido “um grande amigo”. “Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu.”, escreveu o brasileiro em sua conta no Twitter.

