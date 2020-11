Cidade 26/11/2020 07:37 Polícia Civil incinera 450 quilos de entorpecentes aprendidos neste ano, em Sinop A Polícia Civil de Sinop (449 km ao norte de Cuiabá) incinerou nesta quarta-feira (25.11) cerca de 450 quilos de entorpecentes apreendidos em ações policiais realizadas em 2020. A destruição da droga ocorreu no forno de uma empresa de cerâmica do município, às margens da BR-163. A quantidade de entorpecentes, dividida entre maconha e pasta base de cocaína, foi apreendida em ações das forças de segurança da região neste ano, que gerou diversos procedimentos como inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência, flagrantes e investigações de atos infracionais. De acordo com o delegado regional, Carlos Eduardo Muniz, a incineração da droga representa a fase final de trabalho de combate ao tráfico de drogas realizado na região. “O tráfico de drogas fomenta outros crimes e a retirada desses entorpecentes de circulação reprimi também os casos de furtos, roubos e crimes mais graves como homicídios”, disse o regional.

