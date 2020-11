SEBRAE/MT retoma eventos presenciais e realizará encontro em oito cidades

O “Meeting Sebrae Liderança, Gestão de Pessoas e Transformação Digital” acontecerá de 01 a 10 de dezembro, nos municípios de Alta Floresta, Tangará da Serra, Cuiabá, Sinop, Sorriso, Primavera do Leste, Campo Verde e Lucas do Rio Verde

Quando falamos sobre o futuro do mercado de trabalho, os especialistas dizem uma coisa: o futuro é hoje. E isso aconteceu porque a pandemia de coronavírus acelerou muitas coisas, e boa parte delas no ambiente de trabalho. Para debater essa nova realidade do mercado de trabalho o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso (Sebrae MT) retoma a realização de eventos presenciais e realizará em oito cidades do Estado o “Meeting Sebrae Liderança, Gestão de Pessoas e Transformação Digital”. Entre os dias 01 a 10 de dezembro, palestrantes nacionais renomados, levarão conhecimento a empresários, gestores e profissionais de Recursos Humanos sobre competências soft skill, liderança e transformação digital.

As cidades de Alta Floresta, Tangará da Serra, Cuiabá, Sinop, Sorriso, Primavera do Leste, Campo Verde e Lucas do Rio Verde recebem o evento que contará com palestrantes como: o ex-nadador e quatro vezes medalhista olímpico, Gustavo Borges; o autor do livro Você está contratado! – Um guia completo para você conquistar o emprego dos seus sonhos, e ex Diretor de RH do McDonald’s Brasil, Marcelo Nobrega; a presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos e Comentarista de Carreira no GloboNews, Valor Econômico e Exame, Sofia Esteves; a diretora da Grupo & Companhia e professora da Fundação Dom Cabral, Ana Couto; o CEO do Rock in Rio, Luis Justo; o CEO da Futuro S/A e ex Head Talent Sul América da Bayer, André Souza, entre outros.

Segundo a Gerente de Desenvolvimento de Seres Humanos do Sebrae MT, Suleima Metelo, o evento foi construído em cima de tudo que tem acontecido nos últimos meses, e onde serão apresentadas estratégias para lidar com a nova realidade, considerando o contexto da pandemia.

Autor do livro Você está contratado! – Um guia completo para você conquistar o emprego dos seus sonhos, e ex Diretor de RH do McDonald’s Brasil, Marcelo Nobrega - Foto: Divulgação

“Serão bate papos e palestras sobre liderança, gestão de pessoas e a cultura da transformação digital. Tudo o que a gente já viveu e ainda estamos vivendo com a pandemia nos foi exigido desenvolver novas competências como inteligência emocional, criatividade, adaptabilidade, flexibilidade e autoconhecimento. Sem falar na transformação digital que chegou e não tem volta, exigindo uma nova cultura. Esses são alguns dos pontos a serem tratados pelos diversos palestrantes renomados. Queremos convidar empresários, gestores, profissionais de RH, todos que tem interesse em conversar um pouco mais sobre esses assuntos”, destaca.

Inscrição solidária

A inscrição para o Meeting é uma cesta básica por participante. Para participar é necessário fazer a pré-inscrição pelo link meeting.mt.sebrae.com.br.

“Além de ser um momento de aprendizado e de troca de experiências, os eventos serão uma oportunidade de praticar a solidariedade, pois muitas casas de apoio e entidades filantrópicas estão precisando de doações devido a pandemia”, afirma Suleima.

As entidades beneficiadas nos municípios serão: em Alta Floresta a Casa La Criança, em Tangará da Serra o Grupo de Apoio Oncológico Luz da Esperança, em Cuiabá a Casa Caminho Redentor, em Sinop o Lar Espírita Azamor Serrão, em Sorriso a Casa de Apoio Santa Maria, em Primavera do Leste o Lar dos Idosos, em Campo Verde a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e em Lucas do Rio Verde também a APAE.

Cuidados Biossegurança

Após nove meses, o Sebrae/MT volta a realizar eventos presenciais e as atividades seguirão as recomendações de protocolos sanitários e de biossegurança estabelecidas pelos decretos municipais. "Os locais terão cadeiras com espaçamentos, totens multifuncionais com aferição de temperatura, verificação de uso de máscara e vaporizador de álcool. Todos os cuidados para que o evento seja seguro a todos”, explica a analista técnica do Sebrae, Marlei Rosa.

PROGRAMAÇÃO

01/12/2020

Meeting Sebrae – Alta Floresta

Local: CDL – Alta Floresta no endereço: Avenida Perimetral Aux. Oeste, 77 - Centro

19h15 – Palestra “Transforme as ações e a atuação do seu RH” com André Souza

20h15 - Intervalo

20h30 – Palestra “Liderança 4.0: do comando e controle ao líder educador” com Soraia Schutel

21h30 – Encerramento

02/12/2020

Meeting Sebrae – Tangará da Serra

Local: OAB Tangará da Serra Av. Brasil, 1600-E - Jardim Europa

19h00 – Apresentação Maryana com Y

19h15 – Painel “Transformação Digital: o que é e como impacta as relações humanas?” com Daniela Lago e Marcelo Nobrega

20h45 - Intervalo

21h00 – Palestra: Palestra sobre Liderança “Atitudes de Campeão” com Gustavo Borges

22h00 – Encerramento

03/12/2020

Meeting Sebrae – Cuiabá

Local: Centro de Eventos do Pantanal

19h00 – Apresentação Maryana com Y

19h15 – Painel: Transformação Digital e as Relações Humanas - “A transformação digital do RH e as competências 4.0” com Sofia Esteves e Marcelo Nobrega

20h45 - Intervalo

21h00 – Palestra: Palestra sobre Liderança “Atitudes de Campeão” com Gustavo Borges

22h00 – Encerramento

08/10/2020

Meeting Sebrae – Sinop

Local: Vie Hotel - End.: Av. Bruno Martini, 2249, Recanto Suiço

19h00 – Apresentação Maryana com Y

19h15 – Painel “Transformação Digital: o que é e como impacta as relações humanas?” com Marcelo Nobrega e Anne Bertoli

20h45 - Intervalo

21h00 – Palestra “Liderança e Cultura: Case Rock in Rio” com Luis Justo

22h00 – Encerramento

09/12/2020

Meeting Sebrae – Sorriso

Local: Auditório Sindicato Rural - Av. Luiz Amadeu Lodi, 1415 - Bairro Bom Jesus

19h00 – Apresentação Maryana com Y

19h15 – Painel “Transformação Digital: o que é e como impacta as relações humanas?” com Marcelo Nobrega e Anne Bertoli

20h45 - Intervalo

21h00 – Palestra “Liderança e Cultura: Case Rock in Rio” com Luis Justo

22h00 – Encerramento

09/12/2020

Meeting Sebrae – Primavera do Leste

Local: ACIPLE - Av. Dom Sebastião Figueiredo, 451 PVA II

19h15 – Palestra “O Coração da Liderança” com Ana Couto

10/12/2020

Meeting Sebrae – Campo Verde

Local: ACICAVE - Av. Campo Grande ,328 Jd. Cidade Verde

19h15 – Palestra “O Coração da Liderança” com Ana Couto

10/12/2020

Meeting Sebrae – Lucas do Rio Verde

Local: Buffet Beloni, Av. Tocantins, 170 E, Centro

19h00 – Apresentação Maryana com Y

19h15 – Painel “Transformação Digital: o que é e como impacta as relações humanas?” com André Souza e Anne Bertoli

20h45 - Intervalo

21h00 – Palestra: Palestra sobre Liderança “Atitudes de Campeão” com Gustavo Borges

22h00 - Encerramento