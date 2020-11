Cidade 28/11/2020 08:30 Andréa Souza/ Livre Quer saber o clima no fim de semana? Sol, calor e pouca possibilidade de chuva O mês de novembro termina com tempo seco, temperaturas altas – como de costume – e pouca possibilidade de chuva no Centro Oeste do Brasil. E com tempo aberto e sol forte, a temperatura vai subir muito. A virada de mês promete ser de calor intenso. A previsão leva em consideração uma massa de ar quente e mais seco que predomina sobre o Centro Oeste. Nos próximos dias, a situação inibe a formação de grandes instabilidades e nuvens carregadas. Em Mato Grosso, apenas parte da região Norte deve ser mais úmida que o restante do Estado. Nas demais áreas vai predominar o sol forte. A chuva vai acontecer de forma isolada e rápida, acumulando baixos volumes. Não há previsão de chuva significativa. Cuiabá, a Capital, deve manter as temperaturas que já estavam altas. No sábado (28), a previsão de mínima de 27ºC e máxima de 38ºC. No domingo (29), dia de segundo turno das eleições municipais, os termômetros também estarão em alta: com 27ºC e 37ºC. Em contra ponto, Alta Floresta – no extremo Norte – deve ter a virada de mês chuvosa. Entre sexta-feira e a quarta-feira (2), apenas na segunda-feira (30) não há probabilidade de chuva. No município, as temperaturas variam entre 21ºC e 33ºC. Baixa umidade relativa do ar De acordo com o Climatempo, nos próximos dias, a região central do Brasil, principalmente, Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso, Brasília e Goiás serão marcadas pelo sol, calor e tempo seco. A população deve estar atenta aos índices de umidade relativa do ar, que podem ficar abaixo de 30% nestas localidades ao longo do fim de semana. O nível é de atenção. Quando eles chegam entre 20% a 12%, alerta; e abaixo de 12%, nível de emergência.

