Juiz Roger Augusto da 5ª Vara de Justiça Criminal de Alta Floresta pede transferência

Considerado como motivo de “insônia” e até mesmo “pesadelo” para centenas de criminosos que estão presos na cadeia pública de Alta Floresta, bem como de muitos que estão com processos ainda em julgamento, o Dr. Roger Augusto Bim Donega, juiz da 5ª Vara de Justiça Criminal, está de malas prontas, com saída nesta Segunda feira (30/11), de partida para o município de Primavera do Leste (244 km de Cuiabá), e cerca de 1.240 km de Alta Floresta.



Durante anos a frente da 5ª Vara de Justiça Criminal de Alta Floresta, o Dr. Roger Augusto Bim Donega, já foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJMT, no ano de 2018 pelos relevantes serviços prestados e a alta taxa de processos analisados em regime de cooperação para com o município vizinho de Nova Monte Verde, aonde foram despachados cerca de 1.789 processos civis s criminais que vinham se atrasando, sentenciaram 1.454 processos da Vara Única e Juizado Especial e arquivaram outros 500 processos que estavam em aberto pela falta de manutenção.



Em consequência dos trabalhos profícuos de 2018, do Dr. Roger Augusto Bim Donega e as equipes do Fórum de Alta Floresta, as duas comarcas foram reconhecidas pela produtividade proporcionando um descongestionamento de cargas e do estoque processual.

O magistrado, que dedicou tantos anos produtivos ao município, em combate a criminalidade operante, externou extrema tristeza em ter que deixar uma cidade aonde criou os filhos e há tanto tempo permaneceu no intuito de ter sua carreira encerrada, mas, que devido a fatores internos de sua vida profissional e pessoal, não há mais condições de permanecer em nossa cidade.



Com certeza o mundo do crime em Alta Floresta e região norte está “em festa” com a perda sem precedentes que o município passará a sofrer com a partida do Dr. Roger Augusto Bim Donega, mas, talvez, a providência divina proporcione um magistrado igualmente capaz de lidar com as mazelas e o celeiro de criminosos que se perpetuam na região norte de Mato Grosso, tendo Alta Floresta como base operacional, ligados a crimes hediondos de todas as naturezas possíveis, que vão desde tráfico de drogas, pistolagens, extorsões, estelionatos e até contra advogados que favoreciam o avanço de ações criminosas na região, além da atuação crescente de organizações criminosas como o Comando Vermelho – CV e o Primeiro Comando da Capital – PCC, que já atuam há anos em Mato Grosso com ramificações bem fortalecidas em Alta Floresta.