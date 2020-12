Cidade 02/12/2020 09:10 MT: Policiais penais fecham Centro Político em protesto contra Mendes Foto: Divulgação Policiais penais fecharam as entradas do Centro Político Administrativo na manhã desta quarta-feira (2) em protesto contra o governador Mauro Mendes (DEM). A categoria reivindica valorização salarial e também a regulamentação dos trabalhadores como Polícia Penal – antes eram agentes penitenciários -, que garante direitos como a aposentadoria especial e facilidade para o porte de arma. O protesto tem como ponto de concentração a entrada para o Centro Político ao lado da Assembleia Legislativa. Segundo a categoria o local é estratégico para cobrar também dos deputados estaduais sobre a necessidade de apoio aos policiais penais. Na pauta está o reajuste salarial dos servidores e também o cumprimento da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 05 que regulamenta os agentes penitenciários como policiais penais. O texto já foi aprovado em primeira votação na Assembleia, porém, existe pressão política para que a PEC seja alterada para a segunda votação. “Não vamos aceitar que alterem o texto da PEC 05 que já foi aprovada em 1° turno na Assembleia Legislativa e também nenhum valor a menos do qual apresentamos. Queremos nossa nova tabela aprovada e publicada no diário oficial, em um órgão novo e com uma nova estrutura organizacional”, afirma a presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários (Sindspen), Jacira Costa. (Com informações da assessoria)

