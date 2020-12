Cidade 05/12/2020 05:39 Adilson Rosa Seduc MT Concurso: Governo de MT nomeou 342 professores do cadastro de reserva Foto: Adilson Rosa Seduc MT O Governo do Estado publicou, ontem sexta-feira (04.12), no Diário Oficial do Estado, a nomeação de 342 professores da Educação Básica classificados no cadastro de reserva do concurso público regido pelo edital 01/2017. Confira aqui a lista de nomeação. Os nomeados deverão procurar a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), responsável pela posse e efetivo exercício por meio do disque-servidor no 0800 647 3633, para obter informações sobre a posse, os exames médicos e agendamento da perícia médica. Além do disque-servidor, a Seplag também disponibiliza em seu site uma lista de perguntas frequentes. As informações a respeito da nomeação estão na Instrução Normativa 03/2013, da Seplag, que “dispõe sobre o ingresso de candidatos nomeados em concurso público para cargo efetivo na Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”. Os 342 professores atenderão as necessidades de 52 municípios, para ministrar aulas em diversas disciplinas, como língua portuguesa, matemática, inglês, história, educação física, entre outras habilitações.

