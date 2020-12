Licenciamento de veículos com placas final 8, 9 e 0 vence dia 31 de dezembro

Os proprietários de veículos cujas placas terminam em 8, 9 e zero, devem pagar o licenciamento anual até o dia 31 de dezembro. Devido a pandemia do coronavírus, o prazo do calendário de vencimento do Licenciamento foi prorrogado pelo Detran-MT acompanhando o novo prazo de vencimento do IPVA, publicado por meio do decreto estadual em junho de 2020.

Para licenciar o veículo, o proprietário deve pagar todos os débitos como IPVA, Seguro DPVAT, a própria taxa de Licenciamento, além de possíveis multas. Após os pagamentos, basta entrar no site do site detran.mt.gov.br e digitar os dados do veículo como a placa e o Renavam no campo “Consulte Seu Veículo” e seguir os procedimentos solicitados.

O documento em papel A4 possui o mesmo valor jurídico do documento antigo com autenticidade e segurança.