Abertas as inscrições para três cursos profissionalizantes em Aripuanã

Estão previstas aulas teóricas e práticas, com carga horária de 160 horas

Com o objetivo de promover qualificação profissional para jovens e adultos de Aripuanã e região, a Nexa, em parceria com o Senai-MT, vai ofertar 75 vagas gratuitas para os cursos de Encanador Industrial (25); Eletricista de instalações prediais (25) e Armador de ferragens (25). A inscrição é presencial e estará disponível até o dia 11 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na Secretaria do Senai em Aripuanã, localizada na Escola Estadual Elídio Murcelli Filho, na Avenida Tancredo Neves, 3.264, região central. O curso é de curta duração (160 horas) e as aulas estão previstas para janeiro de 2021. No momento da inscrição, o interessado deve apresentar os documentos pessoais RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade.

Sobre os cursos – No curso de Encanador Industrial o aluno vai aprender sobre instalação, montagem e manutenção de tubulações industriais. O curso de Eletricista de instalações prediais vai proporcionar conhecimentos técnicos para que o aluno tenha condições de interpretar diagramas e projetos elétricos, auxiliar na instalação de dispositivos e montar quadros de distribuição e de comando. Já o curso de Armador de ferragens vai oferecer técnicas para confecção de armações em ferro para estruturas de concreto armado em obras e edificações.

Os cursos serão realizados no Centro de Formação Profissional, no antigo prédio da Escola Elídio, que foi reformado pela Nexa em parceria com o Senai-MT, no início de 2020. Os alunos terão aulas práticas e teóricas. Ao final, todos os participantes, que cumprirem com a carga horário exigida, receberão um certificado de qualificação profissional válido em território nacional.