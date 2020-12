Cidade 06/12/2020 06:27 Nara Assis | Sesp-MT Operação Integrada resulta em três prisões em flagrante e 11 mandados de busca e apreensão de drogas Seis pessoas conduzidas à delegacia, sendo que três foram presas em flagrante, duas vão responder a termos circunstanciados de ocorrência por uso de drogas, e uma pessoa menor de idade foi apreendida Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos, na sexta-feira (04.12), durante a Operação Integrada Ordem Pública, deflagrada na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) 9, que tem como sede o município de Alta Floresta. Durante as buscas, foram apreendidos em dois locais aproximadamente 2kg de entorpecentes e cerca de R$ 2 mil em dinheiro, encontrados com seis suspeitos pelo crime de tráfico de drogas. Das seis pessoas conduzidas à delegacia, três foram presas em flagrante, duas foram liberadas e vão responder a termos circunstanciados de ocorrência por uso de drogas, e uma pessoa menor de idade foi apreendida, com registro de boletim de ocorrência circunstanciado por tráfico de drogas. Entre as drogas apreendidas, foram encontradas porções de maconha, LCD, Ecstasy, Skank e pasta base de cocaína. Mais de 60 integrantes das forças de segurança do Estado participaram, entre Polícia Militar (PM-MT), Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). A ação contou ainda com apoio de um delegado e investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Sinop. “A operação é importante para a região, principalmente no final de ano, que tem mais movimentação nas ruas da cidade e comércio. A presença ostensiva da polícia na cidade faz toda a diferença, e a integração das forças de segurança tem um resultado muito positivo. Nossas investigações apontavam esses suspeitos como integrantes do Comando Vermelho, então é uma forma de desarticular esta organização na cidade”, avalia o titular da Delegacia de Alta Floresta, Vinicius de Assis Nazário. A frente do 9º Comando Regional da PM-MT, o tenente-coronel PM Adnilson Arruda, destacou a integração entre as forças. “Os órgãos de segurança trabalham juntos no intuito de coibir o aumento da violência e assim reduzirem os índices e elevar a sensação de segurança na região. Por isso, o trabalho focado na inteligência policial e na parte ostensiva, que resultam na desarticulação de grupos criminosos, continua neste final de semana, e com certeza teremos mais apreensões e resultados positivos”, frisou o comandante regional. Esta é a primeira fase da Operação Integrada na Risp 9, sendo que estão previstas mais duas etapas ainda este ano.

