Cidade 06/12/2020 06:30 Seduc garante uniforme escolar para todos os alunos da rede estadual Serão distribuídas duas camisetas para cada estudante - Foto por: Assessoria Seduc A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) prepara a compra de 750 mil camisetas, duas para cada aluno da rede estadual de ensino, para o ano letivo de 2021. Para isso, a Suduc publicou no Diário Oficial do Estado uma ata de registro de preço para a aquisição dos uniformes. A próxima etapa será a aquisição por meio da utilização da ata. Para que não haja problema com as medidas dos uniformes, será solicitado às escolas os tamanhos. A Seduc informa que entrará em contato com cada unidade escolar.

