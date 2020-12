Cidade 06/12/2020 08:05 Eliza Gund _ Nativa News Operação “Hostpot”: Homem com mandado de prisão em aberto é preso em Alta Floresta No início da semana a Polícia Militar de Alta Floresta lançou a Operação “Hostpot”, durante patrulhamento na noite deste sábado (05) a Força Tática deteve um homem de 28 anos com mandado de prisão em aberto. A prisão aconteceu após abordagem ao suspeito que seguia na rua F-7. Em checagem foi constatado que havia um mandado de prisão aberto contra o suspeito. O homem de 28 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

