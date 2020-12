Cidade 08/12/2020 13:56 Leia estas dicas antes de apostar na Mega da Virada! O dia do sorteio da Mega da Virada, maior premiação entregue pela loteria brasileira e sonho de consumo de todos os habitantes do país, já está chegando e com ele, milhares de apostas começam a ser elaboradas pelos jogadores de sempre, ou por aqueles que nunca jogam, mas se empolgam com a quantidade de dinheiro envolvido. Serão 300 milhões de reais, mais uma vez, mas se houver um volume de apostas acima do normal, o valor da bolada pode aumentar. E o montante será sorteado de qualquer maneira! Se ninguém acertar as 6 dezenas escolhidas, as 3 centenas de milhões saem pra quem marcar só 5 números certos. Se animou, mas não quer sair de casa, com medo da nova onda de contaminações pela Covid? Não tem problema! Jogue pela internet, é super fácil... Dá só uma olhadinha no volante virtual na Mega Sena da virada e faça as suas escolhas. Tá sem inspiração? Preste atenção nas dicas abaixo. - Tente fazer um bolão com seus amigos, familiares ou colegas de trabalho. Dá pra arrecadar uma quantidade maior de dinheiro entre os participantes e fazer um jogo super especial. - Aproveite e aposte em uma quantidade maior de dezenas em um único volante. Ao invés de colocar os 6 de sempre – a aposta mínima – marque 8, 9 ou 10 num único bilhete. Suas chances vão aumentar de uma forma impressionante! - Coloque números pares e impares em uma quantidade similar, nada de marcar só um tipo, é quase impossível conseguir vê-los serem sorteados. Sequências também (1,2,3,4 ou outra qualquer) saem muito pouco. - Você sabia que a probabilidade de que números escolhidos há anos, com números de telefone ou datas de aniversário, têm a mesma chance de serem escolhidos que aqueles marcados na hora ou feitos pelo computador aleatoriamente? Muita gente fica triste ao saber disso, ou se recusam a acreditar, mas é a mais pura verdade. - Não coloque todos os números escolhidos em um lado só do volante. Nada de ficarem só em cima ou embaixo. Ou só na direi da ou esquerda. Espalhe suas 6 escolhas em todos os lados. A história de todos os sorteios anteriores mostra que eles são sorteados assim, aleatoriamente. Pode parecer bobagem, mas os estatísticos mostram a verdade da afirmação acima através dos estudos que fazem e já fizeram. - Outra dica engraçada, que parece bobagem, mas não é. Vai fazer uma aposta com a seguinte sequência de numero: 07 – 12 – 25 – 38 – 41 – 59? Que tal fazer também mais dois bilhetes com os números: 08 – 13 – 26 – 39 – 42 – 60 e outro com: 06 – 11 – 24 – 37 – 40 – 58? É o tipo de aposta em que o jogador se garante da fatalidade, mas com uma pequena ajuda da superstição também. - Você quer continuar fazendo aquele mesmo joguinho de sempre, que seu pai fazia e você também faz? Não há nenhum problema nisso. A solução pra isso é bem simples: faça seu jogo e aproveite as dicas acima pra fazer outro, mais elaborado. Nada impede que o apostador jogue em diversos bilhetes no mesmo sorteio. Você mantém o costume e dá um upgrade na suas chances. Quem sabe não chegou o grande dia de você se tornar milionário? As apostas para a Mega da Virada já estão disponíveis em qualquer lotérica – não esqueça de utilizar o volante especial deste sorteio – e qualquer pessoa pode realizar seus jogos até o fim da tarde do dia 31 de dezembro. O jogo simples custa R$ 4,50. Façam suas apostas e boa sorte!

Voltar + Cidade