Homem é preso por descumprir medida protetiva; vítima requereu medida após ser agredida Um homem de 46 anos foi preso no último final de semana, em Aripuanã (1.002 km a noroeste de Cuiabá) por descumprir medida protetiva que determinava que ele deveria manter distância da vítima, sua ex-companheira. A prisão foi cumprida pela equipe da Delegacia da Polícia Civil de Aripuanã. Após a formalização do cumprimento do mandado, ele foi encaminhado para a unidade prisional na cidade vizinha de Colniza. De acordo com a delegada Amanda Menuci Petelinkar, a vítima procurou relatou à polícia que no mês de setembro o suspeito invadiu a casa dela e a agrediu fazendo uso de um facão. A agressão foi presenciada pela filha de ambos. Após o crime, a vítima requereu medida protetiva. Em março de 2019, o suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, após a vítima registrar um boletim de ocorrência por ameaça.

